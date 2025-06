Willian Machado destaca solidez defensiva do Ceará e elogia zagueiros do elenco

Willian Machado e Vitinho disputam lance no jogo Botafogo x Ceará, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

A segurança defensiva do Ceará é uma das principais marcas do trabalho de Léo Condé. Titular da zaga alvinegra, o catarinense Willian Machado revelou que estudou o modelo de jogo da equipe antes de chegar a Porangabuçu, no início do ano, e elogiou os companheiros de posição ao destacar a força do setor independentemente das peças que joguem. Em 31 jogos em 2025, por quatro competições (Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro), o Vovô sofreu 27 gols. Na Série A, o Alvinegro tomou 11 tentos em 11 partidas, tendo a quinta defesa menos vazada da competição, ao lado de Bahia e RB Bragantino.

Além de Willian Machado, o Vovô também reforçou a zaga em 2025 com as chegadas de Marllon, Éder e Marcos Victor, mantendo Ramon Menezes, Luiz Otávio e Gabriel Lacerda — estes dois últimos em processo de recuperação de lesão. Parceiro de Marllon na zaga titular, Willian valorizou a experiência dos colegas de setor e apontou a importância da troca informações no dia a dia, inclusive com os nomes mais rodados do grupo. "Nós procuramos nos adaptar o mais rápido possível, tanto eu, Éder, Marllon, Marcos Vitor, procurar entender, já pegar rápido aquilo que o professor Léo Condé pensa. Foi muito boa a assimilação nossa. Também são jogadores experientes, inteligentes, isso facilitou muito. E aí, essa troca... Já joguei com o Éder, com o Marllon, e mudou pouca coisa na estrutura. Isso tem que ser valorizado: independente de quem jogue, a estrutura ser pouco modificada e ter um rendimento bom", enalteceu.