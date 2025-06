Elenco do Ceará participa de palestra contra manipulação de resultados no futebol

Fernando Sobral, volante do Ceará / Crédito: Wellerson Gomes / Ceará SC

O Ceará promoveu, nesta quinta-feira, 26, a palestra “Futebol Legal – Construindo um sistema ideal no combate à manipulação de resultados”, em parceria com a SportRadar e a casa de apostas Esportes da Sorte. A ação, que ocorreu no CT de Porangabuçu, contou com a presença de atletas e membros das comissões técnicas do futebol masculino e feminino do clube. Com o objetivo de orientar os profissionais sobre os riscos envolvidos em esquemas de manipulação ligados às apostas esportivas, o evento teve como palestrante Felippe Marchetti, diretor de integridade da SportRadar na América Latina. Durante cerca de uma hora, os participantes discutiram temas como aliciamento de jogadores e punições desportivas.