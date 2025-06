Matheus Bahia critica Copa do Nordeste "repartida" e mira chegar à final com Ceará

Um dos destaques do Ceará em 2025, o lateral-esquerdo Matheus Bahia criticou o calendário da Copa do Nordeste em entrevista coletiva nessa terça-feira, 24, em Porangabuçu. Na ocasião, além de afirmar que a competição ser "repartida" atrapalha os times, projetou chegar na final com o Vovô.

No próximo dia 9 de julho, quarta-feira, o Alvinegro vai enfrentar o Sport em jogo único das quartas de final da Lampions. O duelo será disputado na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Na primeira fase, o time cearense foi terceiro colocado do Grupo B, com 13 pontos somados.

Mundial de Clubes

Em outro momento da coletiva, Matheus foi questionado se está acompanhando o Mundial de Clubes da Fifa, que vem sendo disputado nos Estados Unidos. Na resposta, mostrou entusiasmo com o desempenho dos clubes brasileiros e revelou ter conversado com o zagueiro David Ricardo, ex-Ceará e que hoje defende o Botafogo — um dos participantes do torneio.

"Estou acompanhando, sim. Tenho amigos lá, estava até falando com o David (Ricardo) ontem. Estou muito feliz com o desempenho dos times brasileiros, a gente tem muita qualidade. Claro que pesa que eles estão no fim da temporada, os clubes lá de fora vão meio cansados, mas estou muito feliz de ver que a gente está em um nível bom. A gente pode evoluir cada vez mais e acabar de vez com isso de que a Europa é muito superior", disse.