Condé projeta sequência da temporada após retorno de treinos no Ceará

“O clube liberou os atletas por um pequeno período de férias e agora nós temos duas semanas e meia de trabalho, na qual vamos otimizar bem o tempo para voltar de maneira positiva, até porque sabemos que os adversários estão se reforçando. Então temos que estar preparados para voltar estruturados e continuar neste bom caminho que iniciamos no começo da temporada”, afirmou Condé.

O próximo compromisso do Alvinegro será no dia 9 de julho, na Ilha do Retiro, contra o Sport, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Logo em seguida, no dia 13, o Ceará encara o rival Fortaleza no primeiro Clássico-Rei do Brasileirão 2025. Apesar de reconhecer o desempenho regular do Vovô até o momento, Condé reconheceu que os desafios serão maiores na sequência.

“A gente fez uma primeira parte [de temporada] muito positiva, conquistando título estadual, avançando na Copa do Nordeste e com um início de Brasileirão satisfatório. Mas o desafio agora é maior. Temos pela frente a fase eliminatória da Copa do Nordeste e muitas rodadas do Campeonato Brasileiro, e esperamos corresponder e continuar forte, principalmente dentro dos nossos domínios”, completou.