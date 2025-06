Ex-Ceará, Jô deixa cadeia após ser preso por não pagar pensão: "Não sou nenhum bandido"

O atacante Jô, ex- Ceará e Corinthians, deixou a prisão nesta quarta-feira, 18, após passar cinco dias detido em Guarulhos (SP) por atraso no pagamento de pensão alimentícia . Amigos ajudaram o jogador a quitar a dívida e garantir sua liberação.

Em maio de 2024, quando atuava pelo Amazonas, autoridades detiveram o atacante em Campinas, antes da partida contra a Ponte Preta, pela Série B. Jô chegou a um acordo com Samia Luedy, mãe do filho envolvido no processo, e as autoridades o liberaram no dia seguinte.