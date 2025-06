Léo Condé se aproxima de um ano à frente do comando técnico do Ceará; veja números

Com contrato junto ao Ceará até o fim de 2025, o treinador tem a missão de manter a equipe na elite do futebol brasileiro para a próxima temporada

Com um bom trabalho à frente do Ceará, o técnico Léo Condé vai completar um ano no clube alvinegro no próximo dia 27. No período, o mineiro de 47 anos conquistou o acesso à Série A em 2024, o Campeonato Cearense de 2025 e vem realizando campanha sólida na atual edição do Brasileirão.

Dono de um estilo de jogo equilibrado, o comandante chegou ao Vovô no fim do primeiro turno da Série B do ano passado. Na oportunidade, substituiu o então técnico Vagner Mancini e conseguiu promover uma melhora na equipe, que acabou conquistando o tão sonhado acesso no fim da temporada.