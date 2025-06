Ex-Ceará, Jô é preso pela terceira vez por dívida de pensão alimentícia

Atacante Jô em treino do Ceará / Crédito: Felipe Santos/cearasc.com

O atacante Jô, revelado pelo Corinthians e com passagem pelo Ceará, foi preso nesta quinta-feira, 12, no Aeroporto de Guarulhos, por atraso no pagamento de pensão alimentícia. No ano passado, o jogador foi detido duas vezes pelo mesmo motivo. De acordo com o advogado de Jô, Guilherme Motai, a prisão se refere à ação movida pela influenciadora digital Maiara Quiderolly, mãe de um dos oito filhos do atacante. A informação é do jornal Metrópoles.

Enquanto o processo contra Jô tramitava, Maiara Quiderolly se pronunciou sobre a possível prisão do atacante. "O digníssimo genitor do João falando que, caso seja preso novamente, o filho vai ficar constrangido. A pergunta é: qual filho vai ficar constrangido? Para ficar constrangido, tem que considerar como pai. Você fez tantos e nem um é capaz de te considerar como pai, porque você não é digno", disse em suas redes sociais. Após Jô ser detido, a influenciadora Maiara Quiderolly não se pronunciou.