Ceará aproveita parada do Mundial para intensificar obras no gramado de Porangabuçu

Apesar da pausa para o Mundial de Clubes da Fifa, o Ceará segue trabalhando em melhorias para atender o elenco profissional e, desde a semana passada, intensificou as obras no gramado do CT de Porangabuçu.

No campo principal, de acordo com o site do clube, foi feito um processo de descompactação da grama, que promove uma maior circulação de água e ar. Além disso, outra técnica utilizada é a de aeração, que retira blocos de solo da parte inferior visando a melhora da saúde do gramado e a prevenção de uma nova compactação superficial.