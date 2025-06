⁠Ceará envia cartilha de recomendações para jogadores nas férias

Apesar do período de férias, o elenco do Ceará recebeu uma cartilha elaborada pelo Centro de Saúde e Performance (CESP) do Vovô com orientações sobre alimentação, sono, hidratação e atividade física leve. Além disso, de acordo com o clube, os atletas têm acesso aos profissionais do setor para qualquer necessidade.

A medida visa preservar a parte física dos atletas em meio à pausa da Série A do Brasileirão para o Mundial de Clubes da Fifa, que teve início no sábado, 14, e vai até o dia 13 de julho. Os jogadores alvinegros retornarão das férias no dia 23 de junho.