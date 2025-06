Ceará busca acesso diante do Atlético-PI fora de casa no Brasileirão Feminino A3

Alvinegras empataram em 2 a 2 com a equipe piauiense no jogo de ida e precisam de uma vitória pelo sonhado retorno à Série A2

O dia mais importante e decisivo da temporada de 2025 do time feminino do Ceará chegou. Neste domingo, 15, às 16 horas, as Alvinegras irão até o Albertão enfrentar o Atlético-PI em busca do histórico acesso à Série A2 do Campeonato Brasileiro da modalidade.

A partida é válida pelo jogo de volta das quartas da final do certame nacional. No embate de ida, realizado no último final de semana no estádio Franzé Morais, em Itaitinga, as equipes empataram em 2 a 2. Deste modo, apenas a vitória interessa ao Vovô.