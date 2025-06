FutCast: "Matheus Araújo é o reserva mais importante do Ceará"

Matheus Araújo tem seis participações em gols no ano / Crédito: Samuel Setubal

O meio-campista Matheus Araújo teve uma boa atuação diante do Sampaio Corrêa, na vitória de virada que levou o Ceará às quartas de final da Copa do Nordeste. Na partida, realizada no último sábado, 7, o meia foi um dos protagonistas e chamou a atenção. Contudo, não é de hoje que o jovem de 23 anos aproveita os minutos que recebe de Léo Condé. No FutCast do Esportes O POVO, realizado na última segunda-feira, 9, o apresentador Lucas Mota e os comentaristas Thiago Minhoca e Rangel Diniz analisaram o momento do atleta, que não costuma figurar entre os titulares, mas é o quarto jogador com mais participações em gols no ano pelo Vovô.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A análise começou pela assistência de Matheus Araújo no segundo gol do Ceará. Após um lançamento, o meia desviou a bola para o ponta-direita ficam em boa posição para a finalização e anotar o gol da virada. "Eu gostei do Matheus Araújo. Ele colocou o Galeano na cara do gol. É um jogador que merece um olhar mais atento? A gente debate muito sobre o banco do Ceará. O torcedor obviamente quer contratações. Ele é um reserva, mas talvez seja o jogador reserva mais importante, ou o que tem correspondido mais", analisa Lucas. Confira o programa na íntegra "Ele se posicionou bem, ajudou o time a construir jogadas. Foi bem positivo, é o jogador que melhor aproveita os minutos entre os que estão no banco do Ceará. Não falo de hoje, da Série A, mas desde o começo do ano, tanto que ele era o jogador do time que precisava de menos minutos para fazer um gol", responde Rangel.