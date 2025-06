Ceará fatura mais de R$ 40 milhões com negociações de atletas em 2025; veja lista

No seu orçamento anual para este ano, a diretoria projetou faturar R$ 28,4 milhões com vendas de jogadores

De volta ao topo do futebol nacional depois de duas temporadas, o Ceará vem colhendo frutos positivos dentro e fora das quatro linhas. Em campo, o time se sagrou bicampeão do Campeonato Cearense, garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste e é décimo colocado na Série A do Brasileirão depois de onze jogos disputados.

A quantia, por sua vez, foi alcançada ainda em janeiro. Com as saídas de Erick Pulga, Saulo Mineiro e David Ricardo, o Vovô recebeu R$ 29 milhões. O primeiro foi vendido ao Bahia por R$ 18,8 milhões, sendo R$ 12,3 milhões destinados ao time de Porangabuçu.

Além dos já citados, outro setor que viu progressão em 2025 foi o financeiro. No seu orçamento anual para este ano, a diretoria projetou faturar R$ 28,4 milhões com negociações de jogadores.

Ainda no primeiro mês do ano, o Alvinegro faturou mais R$ 400 mil pela ida do atacante Artur Victor ao Botafogo — o valor é resultado do mecanismo de solidariedade da Fifa. Depois, em fevereiro, o clube cearense concretizou a venda do meia Guilherme Castilho ao Juarez, do México, pelo valor de 1,5 milhão de dólares (R$ 8,6 milhões na cotação da época).

Todavia, nessa semana, o montante acumulado teve acréscimos importantes. Isso porque o Vovô vai faturar R$ 1,95 milhão com a saída do centroavante Lelê, que chegou ao clube em março por empréstimo junto ao Fluminense-RJ e foi vendido pelos cariocas ao Nagoya Grampus, equipe da primeira divisão do futebol japonês. Ele tinha contrato com o Ceará até o fim desta temporada.

Outro valor que será agregado aos cofres de Porangabuçu será proveniente da negociação de Arthur Cabral com o Botafogo. Revelado pelo time cearense, o centroavante, que pertencia ao Benfica, de Portugal, irá render ao Alvinegro cerca de R$ 1,97 milhão.