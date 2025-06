Ceará anuncia rescisão de contrato com o meia Léo Rafael

O meia deixa Porangabuçu com duas conquistas: a Copa do Nordeste de 2023 e o Campeonato Cearense de 2025

O Ceará informou, nesta terça-feira, 10, a rescisão de contrato com o meia Léo Rafael. O jogador estava no clube desde 2021, quando chegou para integrar a equipe sub-20 do Vovô. Mesmo livre no mercado, o time cearense terá porcentagem em futura compra.

Desde então, o meia teve poucas oportunidades, passando boa parte do tempo emprestado a equipes como América-RN, Ferroviário e Villa Nova-MG, onde estava recentemente, tendo atuado em cinco jogos.