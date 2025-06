De saída do Ceará: Lelê é negociado pelo Fluminense com clube japonês

O atacante Lelê deve ter uma despedida antecipada do ataque do Ceará . O ofensivo, que tem contrato de empréstimo até o fim da Série A do Campeonato Brasileiro, viajou para o Rio de Janeiro e deve ser negociado pelo Fluminense ao futebol japonês.

A informação foi veiculada do jornalista Danilo Queiroz e confirmada pelo repórter Horácio Neto, no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN. Segundo Horácio, o Alvinegro deve receber uma porcentagem do valor da venda por conta de uma cláusula presente no contrato.

Com a camisa alvinegra, o atacante participou de nove partidas, sendo sete na Série A e dois na Copa do Brasil. No período, não conseguiu balançar as redes nem somar assistências. Pelo Fluminense, realizou 53 partidas e anotou oito tentos, bem como cinco assistências.