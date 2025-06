Ceará não marca gol como mandante pela segunda vez no ano

A derrota para o Atlético-MG repetiu algumas marcas negativas do Ceará em 2025. Além da derrota para o Galo ter sido a segunda do Vovô como mandante no ano, ela também foi a segunda vez que o escrete de Porangabuçu não marcou atuando como mandante na temporada.

A exceção havia sido na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil — justamente na primeira derrota como mandante no ano.

Apesar do novo jogo sem marcar, o Vovô segue com média de gols superior a 1,6 por partida. Em comparação, os comandados de Condé restringem os ataques adversários a 0,5 gols por jogo na capital cearense.

Devido à paralisação para o Super Mundial de Clubes da Fifa, o Vovô só jogará novamente como mandante no final do mês de julho, quando receberá o Corinthians pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.