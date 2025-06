Há 8 jogos sem marcar, Pedro Raul vive maior jejum de gols pelo Ceará

A última vez que Pedro Raul marcou foi no dia 15 de abril, quando anotou dois gols na vitória do Vovô por 2 a 1 sobre o Vasco

A última vez que Pedro Raul marcou foi no dia 15 de abril, quando anotou dois gols na vitória do Vovô por 2 a 1 sobre o Vasco, pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Desde então, o jogador tem passado em branco em duelos decisivos, incluindo os dois confrontos diante do Palmeiras, pela terceira fase da Copa do Brasil, e partidas importantes do Brasileirão.

O atacante Pedro Raul atravessa sua fase de maior jejum com a camisa do Ceará desde que chegou ao clube em 2025. Após um início promissor, em que marcou nove gols nos seus primeiros dez jogos, o centroavante agora já soma oito partidas consecutivas sem balançar as redes.

O jejum começou na derrota para o Bahia, no dia 21 de abril, e se estendeu por partidas contra São Paulo, Vitória, Santos, Sport e agora Atlético-MG, além dos jogos de ida e volta contra o Palmeiras. Neste domingo, 1º de junho, Pedro atuou por 74 minutos na derrota por 1 a 0 diante do Galo, na Arena Castelão, que também marcou o primeiro revés do Ceará em casa nesta Série A.

Mesmo com a queda no rendimento recente, o atacante ainda é o artilheiro da equipe na temporada, com nove gols em 18 partidas pelo clube. Os tentos foram distribuídos entre o Campeonato Cearense, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e o próprio Brasileirão.

Contratado junto ao Corinthians, Pedro Raul chegou a ser peça fundamental nas conquistas e classificações do início do ano. Agora, vive o desafio de retomar o protagonismo no ataque alvinegro e voltar a marcar no duelo contra o Botafogo, na próxima quarta-feira, 4, no Estádio Nilton Santos, pela 12ª rodada do Brasileirão.