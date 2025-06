Rômulo lamenta derrota para o Atlético-MG, mas exalta atuação do Ceará: "Grande partida"

"A gente sabia que seria um jogo difícil. Seria um jogo de detalhes. O Rony foi feliz ali no chute dele, mas a gente fez uma grande partida, não só no segundo tempo, mas como no primeiro também. A gente se impôs bastante dentro de casa. Agora é a gente seguir trabalhando, saber o que a gente tem pra fazer, que a gente já tem um próximo jogo no meio da semana", disse.

Com o revés sofrido em casa, o Alvinegro de Porangabuçu perde quatro posições e agora é10º colocadona tabela, com 15 pontos. O próximo compromisso do time será diante do Botafogo, na quarta-feira, 4, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).