Ceará firma patrocínio pontual com empresa de infraestrutura pelos próximos três jogos

A estreia do patrocínio será na partida contra o Atlético-MG, neste domingo, 1º de junho, às 18h30min, na Arena Castelão, pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O acordo segue vigente nas partidas diante do Botafogo, também pela competição nacional, e contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste.

O Ceará fechou um acordo pontual de patrocínio com a Recoma, empresa especializada em pisos e infraestrutura esportiva. O contrato prevê a exposição da marca nas costas da camisa alvinegra durante os próximos três jogos do time profissional masculino. A divulgação do acordo foi feita pelo Alvinegro na manhã deste sábado, 31.

A parceria tem duração inicial de curto prazo, mas há expectativa de possível renovação. Segundo o gerente comercial do Ceará, Ricardo Costa, o clube busca ampliar sua presença no mercado de patrocínios, especialmente com marcas de diferentes segmentos. “Nossa expectativa é que não fiquemos só com esses três jogos, mas que essa parceria possa se estender por uma temporada ou mais”, afirmou.

Fundada em São Paulo, a Recoma atua há mais de 40 anos no setor de infraestrutura esportiva e já prestou serviços em estádios e centros de treinamento em diversas regiões do país. A empresa tem histórico de atuação em diferentes modalidades, com foco no futebol.

Vovô terá Castelão lotado

O time de Porangabuçu divulgou, na última quinta-feira, 29, a parcial de ingressos vendidos e check-ins realizados para o duelo contra o Galo. Conforme veiculado pelo clube, quarenta mil torcedores estão confirmados para a partida que antecede o aniversário de 111 anos do clube.