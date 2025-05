Fernando Miguel pede Ceará atento contra o Atlético-MG no Castelão

Fernando Miguel é titular do Ceará no Brasileirão / Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

Em busca de seguir na luta pelas primeiras posições do Brasileirão, o Ceará encara o Atlético-MG neste domingo, 1º, pela 11ª rodada do certame. Ciente da dificuldade do confronto, o goleiro Fernando Miguel, que vem sendo titular na boa campanha do time, pediu atenção ao Vovô ante o Galo. "Eu penso que a gente precisa estar muito concentrado naquilo que é a nossa estratégia. Temos que estar envolvidos o tempo todo porque os jogos têm oscilado muito, então quanto mais atento estivermos, estaremos mais perto de vencer o jogo", disse em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 30.