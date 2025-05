Galeano é liberado por efeito suspensivo e reforça o Ceará contra o Atlético-MG

A diretoria do Alvinegro de Porangabuçu se mobilizou rapidamente para entrar com recurso junto à Procuradoria de Justiça Desportiva do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD)

Após conseguir um efeito suspensivo, o Ceará contará com o atacante Galeano à disposição para o confronto contra o Atlético-MG, marcado para este domingo, 1º de junho, às 18h30min, na Arena Castelão, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, o camisa 27 foi punido por retardar a retomada do jogo ao retirar bolas que deveriam permanecer nas laterais do campo, com o intuito de atrasar a reposição e, consequentemente, a continuidade da partida.

Conforme apuração do Esportes O POVO, a diretoria do Alvinegro de Porangabuçu se mobilizou rapidamente para entrar com recurso junto à Procuradoria de Justiça Desportiva do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), visando garantir a presença de um dos principais destaques do elenco na temporada.