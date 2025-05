Ceará recebe Rolim de Moura por vaga na segunda fase da Copa do Brasil Feminina

Repórter do caderno de Esportes

Alvinegras jogam diante do campeão rondoniense nesta quarta-feira, 28, às 15 horas, na Cidade Vozão, em partida com transmissão da Vozão TV

Sem tempo para descanso, o Ceará vira a página do Brasileirão Feminino A3 e irá receber nesta quarta-feira, 28, o Rolim de Moura-RO às 15 horas na Cidade Vozão, em Itaitinga. Com transmissão da Vozão TV, o jogo único de estreia é válido pela primeira fase da Copa do Brasil Feminina.

