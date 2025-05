SAF no Ceará? "Não tem necessidade nesse momento", garante presidente

Em entrevista exclusiva ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, o dirigente alvinegro também admitiu que já houve conversas superficiais

Presidente do Ceará, João Paulo Silva afirmou que o clube não discute uma possível mudança para o modelo de SAF atualmente. Em entrevista exclusiva ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, o dirigente alvinegro admitiu que já houve conversas superficiais e deixou claro que o Vovô "não tem necessidade no momento".

"A gente nunca discutiu esse assunto. As vezes chega uma situação de conversa, mas nada que evolua. Acho que o Ceará não tem necessidade disso nesse momento. Eu tenho uma opinião formada em relação a isso, mas é uma opinião minha, né? Naturalmente, muitos clubes vão se tornar SAF por questões de investimento, e aí vai acontecer que o futebol vai ficar cada vez mais competitivo, né?", comentou no programa do último sábado, 24.