Presidente afirma que Pedro Raul quer ficar no Ceará até o fim do ano: "Está feliz"

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, reconheceu importância do atacante Pedro Raul desde sua chegada por empréstimo no início do ano. Em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, na noite deste sábado, 24, o dirigente do Vovô também comentou sobre as conversas com o Corinthians para a permanência do camisa 9 em Porangabuçu até o fim deste ano.

Com um desempenho goleador, desde sua chegada, o centroavante do Vovô chamou atenção de outros clubes, no entanto, o dirigente do Vovô afirmou que o Corinthians — clube que detém os direitos do atleta — não repassou nada ao Alvinegro de Porangabuçu.