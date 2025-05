Ceará empata com Ypiranga-AP e avança às quartas do Brasileirão Feminino A3

Por vencer o jogo de ida por 1 a 0, no Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga, as alvinegras avançaram para a fase seguinte da competição

Ceará e Ypiranga-AP empataram por 1 a 1 no jogo de volta das oitavas de final da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino, no estádio Glicério de Souza Marques, em Macapá (Amapá). Lana abriu o placar para as alvinegras, enquanto Yanna Pantoja descontou para a equipe amapaense.

Por vencer o jogo de ida por 1 a 0, no Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga, as alvinegras avançaram para a fase seguinte da competição. Agora, o Vovô enfrentará o vencedor de Atlético Piauiense-PI e Tuna Luso-PA.