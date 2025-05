Com Ceará no G-5, Condé reafirma que objetivo principal na Série A é permanência

A campanha da equipe no Brasileirão, até aqui, é de destaque. O time ocupa a 5ª posição na tabela, com 15 pontos somados

Contratado em 2024, Condé tinha a missão de recolocar o clube na Série A do Campeonato Brasileiro — e conseguiu. Além disso, já em 2025, conquistou o título do Campeonato Cearense, em final disputada contra o Fortaleza.

Um dos principais responsáveis pelo bom momento do Ceará na temporada é o técnico Léo Condé, que foi o entrevistado do programa Bola da Vez, da ESPN, que irá ao ar na madrugada deste sábado, 24, para o domingo, 25. Na ocasião, o comandante alvinegro falou sobre diversos temas e, claro, destacou o Vovô.

“Ano passado conseguimos fazer uma boa recuperação na Série B, e este ano veio a conquista do Estadual. Estamos vivendo um momento muito bacana no Campeonato Brasileiro. Sabemos que é uma competição muito difícil, mas vamos passo a passo, rodada a rodada."

A campanha da equipe no Brasileirão, até aqui, é de destaque. O time ocupa a 5ª posição na tabela, com 15 pontos somados. Condé, sempre sereno, ressaltou, porém, que a prioridade é garantir a permanência.

“O primeiro objetivo, com certeza, de um clube que sobe para a Série A é a permanência, não tem como ser diferente. Mas, a partir do momento que a gente alcançar o número mágico, os 45 pontos, quem sabe não possamos sonhar com algo a mais dentro da competição.”