Vina faz postagem enigmática indicando "questão de tempo" para retornar ao Ceará

Vina brilhou no Ceará na temporada de 2020, quando marcou 23 gols e deu 19 assistências / Crédito: KELY PEREIRA/ AGÊNCIA ESTADO

Ex-jogador do Ceará, o atacante Vinicius Vina, por meio de uma postagem enigmática em sua página oficial no Instagram, elevou a expectativa da torcida quanto ao seu retorno para o Alvinegro de Porangabuçu. O atleta, que defendeu o Vovô entre 2020 e o início de 2023, costuma usar suas redes sociais para declarar seu carinho pelo clube cearense. Na manhã desta quarta-feira, 22, Vina respondeu à publicação de uma torcedora do Ceará no Instagram. Na imagem compartilhada pela alvinegra, há uma foto de Neymar com a camisa do Santos, simbolizando o retorno do atacante para o Peixe. Embaixo, uma foto do ex-jogador do Vovô, também com a camisa do clube, e a frase “só queria a volta dele”.

Ao responder à postagem, Vina usou uma imagem de três ampulhetas, indicando que sua volta para o Ceará poderia ser apenas uma questão de tempo. O atacante está atualmente no Al Jubail, da Arábia Saudita, onde soma cinco jogos e cinco gols marcados. O atleta está emprestado pelo Al-Hazm, com quem tem contrato até a metade deste ano. Vina fez uma postagem enigmática em sua página no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram Vina Vina mantém contato com torcedores do Ceará por meio das redes sociais Vina usa com frequência sua página no Instagram para interagir com torcedores do Ceará. É comum, após jogos do time cearense, o atacante compartilhar fotos assistindo às partidas e torcendo. A forte relação com o Vovô foi construída durante seu período no clube, sobretudo em 2020, quando protagonizou a melhor temporada de sua carreira.