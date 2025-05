CBF marca rodada final e Ceará tem data para decidir vaga nas quartas do Nordestão

Sampaio Corrêa e Ceará se enfrentarão pela última rodada do Nordestão / Crédito: Ronald Felipe/Sampaio Corrêa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou, na noite desta sexta-feira, 2, a 7ª rodada do Grupo B da Copa do Nordeste. Com isso, o jogo restante do Ceará na competição, contra o Sampaio Corrêa-MA, foi marcado para o dia 7 de junho, às 17h30. Sendo assim, o duelo será o último do Alvinegro antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Isso porque, a partida contra os maranhenses ficou marcada para acontecer entre o confronto contra o Botafogo, no dia 4 de junho, e Fluminense, no dia 11, ambos pela Série A.

Disputas em jogo Dentre as oito equipes do Grupo B, somente duas “não brigam por nada” na competição, sendo: Bahia, já garantido na próxima fase, e o Sampaio Corrêa, que não possui mais chances de avançar para o mata-mata do Nordestão. Atualmente, o Bahia lidera o Grupo B com 13 pontos conquistados em cinco jogos. Na sequência, CSA e Ceará dividem a 2ª e 3ª posição do grupo, respectivamente, com dez pontos conquistados em seis jogos. Fechando o G-4 está o Náutico, com oito pontos conquistados. A primeira equipe fora do G-4 é o Confiança, com sete pontos adquiridos até aqui, porém, com um jogo a menos que seus rivais diretos. Por fim, América-RN, também com sete pontos, Juazeirense, com seis, e Sampaio Corrêa, com dois, completam a tabela do grupo.