Com agenda enxuta em maio, Ceará mira descanso e bom desempenho

Com baixa quantidade de jogos, Léo Condé terá tempo hábil para preparação do Ceará / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

Maio promete ser um período mais tranquilo — ou, ao menos, menos exaustivo — para o Ceará. Já no dia 6, o Vovô tem sua programação definida: até o fim do mês, a equipe entrará em campo apenas mais três vezes. Em um cenário de calendário tradicionalmente congestionado no futebol brasileiro, essa redução de partidas pode representar mais do que apenas uma coincidência benéfica: pode ser uma vantagem competitiva estratégica. O primeiro compromisso dessa curta série de jogos acontece na segunda-feira, dia 12, às 20 horas. O Alvinegro de Porangabuçu enfrenta o Santos fora de casa, em São Paulo — com local ainda indefinido entre a Vila Belmiro e o Estádio do Pacaembu. O confronto marca mais um duelo importante na Série A do Campeonato Brasileiro, competição na qual o Alvinegro busca pontuar o máximo possível para almejar voos maiores.