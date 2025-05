Com Pedro Raul, Ceará viaja para enfrentar Palmeiras pela Copa do Brasil

O Ceará embarcou para São Paulo na manhã desta quarta-feira, 21, para enfrentar o Palmeiras no jogo de volta da Copa do Brasil. O confronto válido pela terceira fase do certame acontecerá às 19h30min desta quinta-feira, 22, com o Alviverde tendo vantagem no placar agregado, uma vez que venceu o jogo da ida por 1 a 0.

A principal notícia entre os relacionados é o embarque do atacante Pedro Raul, que sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo e saiu no intervalo da partida contra o Sport, no sábado, 17. Existia uma preocupação se o jogador teria se lesionado, porém, não houve constatação de problemas, o atleta viajou normalmente.