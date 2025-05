"Não será uma partida fácil", avalia Dieguinho, do Ceará, sobre duelo contra o Sport

Peça crucial no elenco do Ceará em 2025, o volante Dieguinho projetou o próximo confronto da equipe alvinegra, diante do Sport, neste sábado, 17, pela Série A. As equipes se enfrentam na Arena Castelão, em jogo da nona rodada do certame.

"Essa semana a preparação vem sendo um pouco mais curta porque jogamos na segunda e viajamos, mas estamos nos preparando muito bem para essa partida contra o Sport. Nós sabemos que não será uma partida fácil, mas como a gente sempre fala, jogando em casa temos que impor a nossa força e buscar os três pontos que será muito importante pra gente”, disse.