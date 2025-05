Fortaleza é confirmada como uma das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027

Área externa da Arena Castelão / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

Fortaleza está oficialmente confirmada como uma das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil, entre 24 de junho e 25 de julho. O anúncio foi feito pela Fifa no início da noite desta quarta-feira, 7, e foi acompanhado pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas, e o prefeito da Capital, Evandro Leitão, na Arena Castelão. Principal palco do futebol cearense, o Gigante da Boa Vista poderá receber até seis jogos da competição — sendo cinco da fase de grupos e um das oitavas de final. A capacidade mínima do estádio será de 24 mil torcedores.

Conforme antecipado pelo Esportes O POVO e dito por Elmano de Freitas nesta quarta-feira, 7, com a confirmação da disputa do Mundial na cidade, o interesse da comitiva cearense agora é tentar fazer com que um dos jogos da fase de grupos na Arena Castelão seja a partida de abertura do certame. Para que isso ocorra, alguns ajustes serão necessários no Gigante da Boa Vista, como a reposição de cadeiras nas arquibancadas, de modo que a capacidade máxima do estádio com torcedores sentados seja maior do que a capacidade atual. Esse processo é avaliado pela comitiva como totalmente viável, principalmente pelo fato de o próprio futebol cearense, com grandes públicos em jogos de Ceará e Fortaleza, já demandar esse tipo de adaptação ao estádio. + Acompanhe a coluna da Iara Costa para notícias exclusivas de futebol feminino No final do ano passado, em novembro de 2024, Ceará e América-MG registraram o maior público da história da Arena Castelão. Ao todo, quase 64 mil torcedores estiveram presentes na partida em que o Vovô venceu por 1 a 0.