Ceará irá enfrentar o Ypiranga-AP nas oitavas do Brasileirão Feminino A3

O grupo alvinegro se classificou para o mata-mata da competição após vencer o União-RN por 2 a 0 no último sábado, na Cidade Vozão, em Itaitinga. O primeiro gol do embate foi marcado por Nati, aos 21 minutos do primeiro tempo, e Su finalizou o placar aos 36 da segunda etapa.

O Ceará irá enfrentar o Ypiranga-AP nas oitavas de final do Brasileirão Feminino A3. A definição da equipe adversária ocorreu na tarde desta segunda-feira, 12, após a realização dos jogos finais do Grupo A5, que decretou time amapaense como primeiro colocado da chave com sete pontos e Tuna Luso como segundo.

Com o triunfo, o Vovô chegou aos seis pontos ultrapassou a equipe potiguar, que tinha três, finalizando a primeira fase da competição na segunda colocação do Grupo A6. A liderança do chaveamento ficou com o Atlético-PI, com nove pontos. Em três partidas disputadas, o Ceará contabilizou duas vitórias e uma derrota, com oito gols marcados e três tomados.

A segunda fase ocorre em caráter de mata-mata, com jogos de ida e volta. As Alvinegras jogam a primeira partida em casa no próximo final de semana e o segundo jogo ocorre fora, sob os mandos do Ypiranga-AP, uma semana depois. Data e local das partidas serão confirmadas posteriormente pela CBF.

