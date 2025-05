Ceará segue sem vencer fora de casa pela Série A após empate com o Santos

Com isso, a equipe comandada por Léo Condé aumentou sua sequência sem triunfo longe dos seus domínios. Ao todo, o Alvinegro de Porangabuçu entrou em campo quatro vezes como visitante na atual edição do certame, somando dois empates e duas derrotas.

Apesar da boa solidez defensiva, o Ceará não conseguiu conquistar sua primeira vitória fora de casa na Série A diante do Santos nesta segunda-feira, 12. Em jogo disputado no Allianz Parque, em São Paulo (SP), o time ficou no empate sem gols com o Peixe.

As igualdades ocorreram nos duelos com Santos, nesta segunda-feira, 12, e na estreia do time diante do Red Bull Bragantino, quando abriu 2 a 0 e sofreu o empate já nos acréscimos. Já os reveses aconteceram para Juventude e Bahia, respectivamente.

Com 12 pontos somados no geral, o Ceará finalizou a oitava rodada da Série A na sexta posição. Agora o Vovô foca suas atenções no duelo contra o Sport, que será disputado no sábado, 17, às 16 horas (horário de Brasília), na Arena Castelão.