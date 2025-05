"É outro jogo", opina Mugni sobre gramado sintético, palco de Santos x Ceará

Jogador argentino comentou sobre grama artificial do Allianz Parque, estádio do Palmeiras e palco do confronto entre alvinegros

Um dos destaques do Ceará em 2025, o meio-campista Lucas Mugni concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 9, em Porangabuçu. Na ocasião, o jogador projetou o duelo contra o Santos, que será disputado na segunda-feira, 12, e opinou sobre o gramado sintético do Allianz Parque, estádio do Palmeiras e palco do confronto entre alvinegros.

"É outro jogo, sinceramente. O gramado muda muito. Não sei como chegou essa informação ao Santos, mas até para eles é diferente. Acho que tirá-los do campo deles e jogá-los em uma grama sintética não deve ser bom. Muda muito, o que não se muda é a realidade que eles vão sair para tentar vencer o jogo. Eles estão com dificuldades há um tempo, e, obviamente, esse jogo vai ser muito importante", comentou.