Santos pode ter até três novidades para duelo contra o Ceará na Série A

O Peixe se prepara para receber o Vovô na próxima segunda-feira, 12, e poderá contar com o retorno de até três atletas que estão no departamento médico

Entre esses nomes está o meio-campista Zé Rafael, que ainda não fez sua estreia com a camisa do Peixe. Contratado em fevereiro deste ano junto ao Palmeiras, o jogador finalizou o processo de recuperação de cirurgia para tratar uma lesão na coluna.

Em preparação para receber o Ceará no Allianz Parque , em São Paulo, o Santos pode ter até três novidades entre os jogadores relacionados para a partida da próxima segunda-feira, 12, às 20 horas, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Além dele, Cléber Xavier, técnico do Alvinegro Praiano, pode ter à disposição o meia Barreal, artilheiro do clube na Série A, e o lateral-esquerdo Souza. O primeiro trata uma lesão na coxa esquerda, enquanto o segundo se recuperou de uma cirurgia no tornozelo direito.

Na última quinta-feira, 7, Zé Rafael e Souza ainda atuaram em um treinamento coletivo dos reservas contra a equipe sub-20. Enquanto isso, Barreal seguiu em transição, mas deve voltar a treinar ainda nesta semana.