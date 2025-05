Ceará será visitante em quatro dos seis jogos até a pausa para o Mundial de Clubes

Possuindo um desempenho destoante nos resultados como mandante e visitante nas principais competições do ano, o Ceará terá, até a pausa para o Mundial de Clubes, no próximo dia 15 de junho, quatro jogos longe de seus domínios.

Após o embate contra o Peixe, o escrete cearense retorna a território cearense para enfrentar o Sport, no dia 17. Em seguida, o Vovô retorna a terras paulistanas para encarar o Palmeiras, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no próximo dia 22.

Depois de mais um retorno a capital cearense, para receber o Atlético-MG, no dia 30, o Ceará encara sua última viagem até a pausa para o torneio mundial. No dia 4 de junho, o escrete de Porangabuçu vai até o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo, no Engenhão, pela 10ª rodada da Série A do Brasileirão.

Por fim, no dia 7 de junho, os comandados de Condé retornam ao Nordeste, mas para São Luís (MA), onde enfrentarão o Sampaio Corrêa, em jogo remarcado da Copa do Nordeste, sendo esse seu último confronto antes da pauda no meio do ano.