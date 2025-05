Mugni, do Ceará, é o segundo jogador com mais assistências na Série A do Brasileiro

Em seis partidas disputadas, Mugni já contribuiu com três assistências diretas para gols, e em todas essas ocasiões o Ceará saiu de campo sem ser derrotado.

Um dos destaques do Ceará nesta temporada, o meia Lucas Mugni também vem se sobressaindo na Série A do Campeonato Brasileiro, principal competição do ano para o Vovô. Segundo levantamento do SofaScore, o camisa 10 é o vice-líder em assistências na competição, ficando atrás apenas de Alan Patrick, do Internacional.

Na estreia, no empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, ele deu o passe para o gol de Pedro Raul. Diante do Vasco, novamente o centroavante foi o beneficiado, marcando o gol que abriu o caminho para a vitória por 2 a 1.

Mais recentemente, no último sábado, 3, no triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, foi de Mugni a cobrança de escanteio que resultou no gol de Marllon.

Os números reforçam sua importância para o time: o meia precisa, em média, de apenas 136 minutos para entregar uma assistência.