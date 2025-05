Autor do gol salvador, Marllon destaca desempenho do Ceará contra Vitória

O zagueiro Marllon foi o nome da noite no estádio Presidente Vargas. Com um gol de cabeça no segundo tempo, ele garantiu a vitória do Ceará por 1 a 0 sobre o Vitória neste sábado, 8, pela Série a do Campeonato Brasileiro.

Após a partida, o defensor comemorou o feito com simplicidade e foco coletivo. "A gente fica feliz pelo gol, mais ainda pelos três pontos e desempenho da equipe. A gente pôde fazer um gol importante".