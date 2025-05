"Dentro de casa só queremos a vitória", avisa Dieguinho, do Ceará

O jogador ressaltou a atmosfera criada pela torcida Alvinegra no estádio Presidente Vargas e afirmou que Ceará e Vitória tem objetivos similares no ano

O jogador relembrou a invencibilidade do Ceará na praça esportiva em que será realizado o jogo e valorizou a atmosfera que é construída pela torcida no estádio.

Em entrevista coletiva concedida na tarde desta sexta-feira, 2, o volante do Ceará , Dieguinho, falou sobre a expectativa para o confronto contra o Vitória, que acontece neste sábado, 3, às 18h30min, no estádio Presidente Vargas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Sabemos que é um jogo de suma importância. Dentro de casa a gente não negocia, só queremos a vitória e dentro do PV estamos invictos no ano. O PV é muito bom, eu gosto bastante de jogar no lá; não se compara a Arena Vozão, mas é bom jogar no PV porque traz um ambiente de caldeirão para a gente, creio que traz algo a mais para a nossa partida", afirmou Dieguinho.

O volante também incentivou a ida do torcedor ao confronto e ressaltou que dentro de casa, o objetivo do Ceará é sempre a vitória

"O Vitória é um adversário que é rival direto em objetivos no campeonato, então queremos ir com força total, contamos com o apoio do torcedor, para podermos lotar o PV, fazer ele de caldeirão e conquistar os três pontos. Respeitamos a equipe do Vitória, que é bastante qualificada, mas nós não negociamos os três pontos", disse o meio-campista.