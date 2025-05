Ceará x Vitória pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

As equipes se enfrentam na noite deste sábado, 3, no estádio Presidente Vargas, às 18h30min, com um objetivo em comum: voltar a vencer após três jogos

Mais um capítulo dos 20 jogos entre nordestinos pelo Campeonato Brasileiro Série A de 2025 está marcado para este sábado, 3. Com objetivos parecidos, buscando voltar a vencer após três jogos, Ceará e Vitória se enfrentam no Estádio Presidente Vargas, às 18h30min, em confronto válido pela quinta rodada da competição nacional.

Para a partida, o Ceará não contará com o goleiro Bruno Ferreira e o atacante Aylon, ambos em tratamento fisioterapêutico. Fernandinho, que foi submetido a uma cirurgia para tratar uma lesão no ombro direito, e Richardson, que também fez uma operação para tratar uma fascite plantar, também ficam de fora. Fabiano, que cumpriu suspensão ante o São Paulo, pode voltar a jogar pela Série A.

Em seus últimos compromissos, o atual time de Léo Condé não teve uma queda significativa de rendimento, mas não conseguiu sair vencedor nos três jogos mais recentes. Diante do clube baiano, jogando ao lado de sua torcida no clima de caldeirão do PV, o Ceará deve tentar seguir parte de sua sina nesta Série A: ser o responsável por abrir o placar, como fez em quase todas as partidas da competição.

Será a primeira vez que Léo Condé comandará o Ceará contra o Vitória , clube onde viveu momentos marcantes nos últimos anos. À frente do Leão da Barra, ele conquistou a Série B de 2023 e o Campeonato Baiano em 2024. A missão não será simples: a última vitória do Alvinegro sobre o escrete rubro-negro foi em 2021, na semifinal da Copa do Nordeste, quando venceu por 2 a 0. Desde então, as equipes se enfrentaram três vezes, com três triunfos consecutivos da equipe baiana.

Pelo lado do Vovô, o principal destaque é incontestável: o camisa 9, Pedro Raul, que não marca há três jogos, mas que já soma nove gols e uma assistência em 13 jogos com a camisa do time mandante. Além do artilheiro, o retorno recente de Pedro Henrique também tem fortalecido o ataque alvinegro, que tem a possibilidade de descentralizar suas ações.

O atacante Carlos Eduardo está em tratamento de lesão na posterior da coxa, enquanto o volante Willian Oliveira segue em recuperação de lesão no joelho. O meia Pepê não viajou com a delegação com uma entorse, bem como Zé Marcos, que sofreu uma lesão muscular.

No comando ofensivo do Vitória, o destaque segue sendo o meia Matheuzinho, protagonista rubro-negro, que soma quatro gols e duas assistências nos 16 jogos que disputou em 2025. Para balançar as redes, a principal esperança do Leão é o atacante Janderson, artilheiro do clube no ano, com oito tentos anotados, mas que só balançou as redes uma vez nesta Série A.

Ceará x Vitória pela Série A 2025: retrospecto

O retrospecto entre os dois clubes é marcado pelo equilíbrio. Em 41 jogos oficiais, o Vitória venceu 15 vezes, o Ceará, 13, e aconteceram 13 empates. A expectativa é de mais um duelo acirrado no PV, com clima de clássico regional e forte presença da torcida. Em jogos de Série A, os times estão empatados com dois placares igualados e cinco vitórias para cada lado.

Ceará x Vitória pela Série A 2025: análise de João Pedro Oliveira

"O confronto diante do Vitória neste sábado, 3, no Estádio Presidente Vargas, é, sem dúvida, uma boa oportunidade para o Ceará retomar o caminho dos triunfos na Série A. Sem vencer desde o duelo contra o Vasco, o Vovô precisa somar os três pontos para não se afastar das primeiras posições na tabela.