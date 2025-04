Recuperado de lesão, Bruno Tubarão é relacionado no Ceará para jogo contra o Palmeiras

Bruno Tubarão, novo jogador do Ceará, foi apresentado oficialmente em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 6 / Crédito: Reprodução/Vozão TV

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Anunciado pelo Ceará em 11 de dezembro de 2024, Tubarão chegou ao clube se recuperando de lesão sofrida ainda no Atlético-GO. Entretanto, em fevereiro deste ano, durante o período de transição, o atleta voltou a sofrer uma nova lesão na região anterior da coxa esquerda. O jogador de 30 anos pode atuar tanto no setor ofensivo, como ponta-direita, quanto no setor defensivo, como lateral-direito. Em sua provável estreia, Tubarão deverá ser utilizado como opção para substituir Galeano no ataque alvinegro. Ceará e Palmeiras medem forças às 19 horas, na Arena Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

