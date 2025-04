Pedro Henrique pede "partida de inteligência" ao Ceará contra o Palmeiras e elogia Abel

Atacante Pedro Henrique comemora gol no jogo Ceará x Tirol, no PV, pelo Campeonato Cearense 2025 / Crédito: FERNANDA BARROS

O duelo diante do Palmeiras, válido pela terceira fase da Copa do Brasil, foi um dos principais temas da entrevista coletiva cedida nesta terça-feira, 29, pelo atacante Pedro Henrique, do Ceará, em Porangabuçu. O jogador pediu ao grupo alvinegro um jogo inteligente, destacou o potencial do elenco e também falou sobre a familiaridade que tem com o técnico Abel Ferreira e com jogos contra o Palestra Itália, já que ele jogou no Corinthians.

Inicialmente, ele elogiou o técnico do Abel Ferreira, mas usou a momento também para exaltar o grupo comando por Léo Condé e a atual comissão técnica do Alvinegro de Porangabuçu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "A gente conhece muito bem a equipe do Palmeiras. Eu, especialmente, conheço bastante o professor Abel. Trabalhamos juntos na Grécia, no PAOK, e o que ele conquistou nos últimos anos com o Palmeiras fala muito. Mas a gente sabe do nosso potencial, da nossa capacidade, da nossa comissão técnica e do quanto ela tem esse cuidado de sempre colocar os melhores jogadores, os que tem condições para fazer grandes partidas", disse. Em seguida, falando do potencial e da capacidade do Ceará, Pedro Henrique ressaltou que o time precisa ter inteligência, principalmente no que diz respeito a não repetir erros que já foram cometidos na temporada. "É fazer uma partida de inteligência. A gente sabe que não são só 90 minutos, tem o jogo da volta em São Paulo. E com muita atenção para não cometer alguns erros que a gente sabe que pode cometer menos para conseguir um bom resultado", frisou. Reencontro