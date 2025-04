Pedro Henrique admite estar "adquirindo ritmo" após lesão e elogia DM do Ceará

Após quase dois meses fora de campo por uma lesão colateral medial no joelho, o atacante Pedro Henrique, do Ceará, voltou a atuar na partida contra o Bahia na última semana. E no jogo seguinte, o atleta já marcou um dos gols do empate do Alvinegro diante do São Paulo, o que o colocou novamente na lista de artilheiros do ano do Vovô.

Em entrevista coletiva cedida nesta terça-feira, 29, o jogador comentou sua recuperação física após semanas afastado. Segundo ele, o seu ritmo de partida está sendo readquirido a cada atuação.