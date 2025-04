Ceará x Palmeiras pela Copa do Brasil 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Goleiro Fernando Miguel no jogo Ceará x Maracanã, no PV, pelo Campeonato Cearense 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Após 23 jogos com 14 vitórias, cinco empates e somente quatro derrotas, o Ceará chega nesta quarta-feira, 30, ao ponto mais alto de sua temporada. E não somente pelo poder decisivo do duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, mas porque o Vovô terá, no Palmeiras, às 19h30min na Arena Castelão, o seu primeiro grande desafio de 2025. O time não chega em um mau momento para o embate, já que igualou após o empate diante do São Paulo sua maior sequência de invencibilidade jogando em Fortaleza no século XXI. A equipe não perde em solo cearense, diante de seu torcedor, desde agosto de 2024, quando ainda estava na Série B. Mas a forte equipe de Léo Condé receberá no Gigante da Boa Vista o atual vice-líder do Brasileirão.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ceará x Palmeiras pela Copa do Brasil 2025: como chega o Vovô Para o duelo frente ao Alviverde, o Alvinegro de Porangabuçu terá força total, a começar das arquibancadas. Mais de 30 mil torcedores já estão confirmados para o embate. Dentro de campo, o time também entrará com total potência, sabendo que precisa de inteligência e potência para somar um bom resultado nos primeiros 90 minutos decisivos, conforma acentuado pelo atacante Pedro Henrique antes da partida. "A gente sabe do nosso potencial, da nossa capacidade, da nossa comissão técnica e do quanto ela tem esse cuidado de sempre colocar os melhores jogadores, os que tem condições para fazer grandes partidas. É fazer uma partida de inteligência. A gente sabe que não são só 90 minutos, tem o jogo da volta em São Paulo. E com muita atenção para não cometer alguns erros que a gente sabe que pode cometer menos para conseguir um bom resultado", frisou o vice-artilheiro do grupo.

Em busca de um bom resultado, o Vovô terá o elenco quase que completamente à disposição. São apenas três os desfalques para o jogo, sendo eles os atacantes Aylon e Bruno Tubarão, e o goleiro Bruno Ferreira. Todos eles estão atualmente no departamento médico alvinegro. O grupo contará, no entanto, com o retorno do lateral-direito Fabiano Souza, que foi desfalque na última partida, pela Série A, por suspensão. Ceará x Palmeiras pela Copa do Brasil 2025: como chega o Palestra Do lado do Palmeiras, o alto número de partidas que a equipe paulista tem disputado entre Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil deve influenciar na escalação. O técnico Abel Ferreira, em treino de apronto, sinalizou que fará mudanças pontuais.

Alguns jogadores esperados podem, no entanto, surgir na escalação. Um deles é o atacante Paulinho, que viajou com o Alvinegro e tem retornado gradualmente após uma cirurgia para tratar uma lesão na tíbia nas últimas partidas, como ocorreu na derrota do grupo diante do Bahia. O zagueiro Murilo, relacionado, também pode ser uma das cartas do baralho de Abel Ferreira, embora deva aparecer inicialmente no banco. Junto a ele, Mayke e Raphael Veiga, que estavam em transição, trabalharam com o grupo paulista na última atividade antes do time viajar e podem aparecer na escalação aplicada na Arena Castelão. Ceará x Palmeiras pela Copa do Brasil 2025: os destaques do jogo Nesse embate entre quem leva a melhor no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, cada técnico terá seu trunfo. Do lado do Ceará, embora o foco principal seja em Pedro Raul, quem pode surpreender é o atacante Pedro Henrique. O jogador alvinegro voltou de lesão recentemente, mas já marcou no empate diante do São Paulo e voltou a ser o vice-artilheiro do Alvinegro de Porangabuçu.



Do lado do Palmeiras, o destaque dependerá muito do quanto Abel Ferreira decidirá poupar, mas a tendência é que os holofotes estejam em Estevão. Ceará x Palmeiras pela Copa do Brasil 2025: retrospecto Aos que são apegados ao histórico de confronto, o Vovô não deverá ter vida fácil diante do Palmeiras. Isso porque o histórico do confronto é de ampla vantagem ao time paulista. No recorte dos últimos dez embates entre Vovô e Alviverde, são três vitórias ao Alvinegro, uma igualdade e seis triunfos ao Palestra Itália. Ceará x Palmeiras pela Copa do Brasil 2025: análise de Mateus Moura "O Palmeiras é, sem dúvidas, o adversário mais difícil que o Ceará vai enfrentar até então na temporada. Embora a Copa do Brasil não esteja no topo da prioridade do clube cearense, que tem a Série A como grande foco, a competição tem um peso financeiro relevante no planejamento orçamentário. O primeiro duelo, por ser na Arena Castelão, local onde o Vovô acumula uma enorme sequência de invencibilidade, pode ser um trunfo importante para o time comandado por Léo Condé surpreender o time Paulista e criar um contexto positivo para o difícil duelo da volta, no Allianz Parque, em São Paulo.", avaliou o jornalista do O POVO.

Ceará x Palmeiras pela Copa do Brasil 2025: provável escalação Ceará 4-3-3: Fernando Miguel; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Sobral (Lourenço) e Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Téc: Léo Condé. Palmeiras