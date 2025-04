Léo Condé comenta postura do Ceará na segunda etapa e gols sofridos nos acréscimos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O gol pode sair tanto no início do jogo, como foi hoje, como pode sair a nosso favor no final do jogo, ou sofrer (um tento) também. A gente sempre alerta, tem o grau de atenção, às vezes vem o desgaste também. A gente só não pode querer criar um tipo de fantasma de que a equipe está mal fisicamente. O segundo tempo provou que não tem nada de mal fisicamente, a gente teve uma postura ruim depois que a gente fez o primeiro gol", afirma o treinador.

Já na questão dos gols sofridos na reta final de ambas as etapas, o técnico acredita que o fato é mais uma coincidência do que um problema e relembrou que o Ceará fez alguns gols nos finais dos jogos.

"Você faz esse recorte recente, não é? São seis rodadas, em quatro a gente levou gols no final de algum tempo, do primeiro ou do segundo, acho que pode ser mais coincidência; se a gente fizer um recorte, também fizemos gols nos finais dos jogos, contra o Grêmio, contra o Vasco, no Estadual a gente sai atrás e faz o gol, vai buscar o gol de empate. Acho que são situações do campeonato, os jogos são difíceis e contra bons adversários", disse Léo Condé.