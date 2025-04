Ceará iguala sua maior sequência de invencibilidade jogando em Fortaleza no século XXI

O empate do Ceará em 1 a 1 diante do São Paulo na noite deste sábado, 26, na Arena Castelão pela sexta rodada da Série A do Brasileirão pode ter tido um gosto amargo ao torcedor pelo fato de o time ter perdido a oportunidade de se aproximar do G-4. Mas nem tudo é terra arrasada.

Com a igualdade, o Vovô igualou a própria maior sequência de invencibilidade jogando em Fortaleza no século XXI. São 25 jogos sem derrota em solo alencarino. O último revés diante do seu torcedor ocorreu em agosto de 2024, ainda pela Série B de 2024.