35 mil torcedores já estão confirmados no duelo ente Ceará e São Paulo

Além do já citado setor, as arquibancadas superior central e inferior sul possuem a mesma promoção. O socio torcedor da equipe que fizer o check-in para o setor superior norte tem direito a levar um acompanhante pagando metade do ingresso comum.

Os ingressos podem ser comprados nas lojas oficiais do clube ou via o site Vozão Tickets, enquanto o check-in, para aqueles que são associados, pode ser realizado via site oficial do serviço. O clube ressalta que para ver os jogos, é necessário ter realizado o cadastro do reconhecimento facial.

Setores disponíveis e valores dos ingressos:

Superior Norte: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada). Acompanhantes de sócios-torcedores: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada).



Inferior Norte: Esgotado



Inferior Sul: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada)



Superior Central: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada)



Inferior Central: R$ 100 (inteira) e R$ 50,00 (meia-entrada)



Especial: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada)



Premium: R$ 250,00 (inteira) e R$ 125,00 (meia entrada)

Em cinco jogos, foram somadas duas vitórias, um empate e duas derrotas. Os sete pontos somados colocam o Vovô atualmente na 5ª colocação na tabela. O adversário São Paulo, com os mesmos sete pontos, é o 10° colocado por conta dos critérios de desempate da competição.