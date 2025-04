Anderson Daronco apita partida entre Ceará e São Paulo pela Série A 2025

No confronto, ele será auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Luanderson Lima dos Santos (BA). O VAR, por sua vez, ficará a cargo de Diego Pombo Lopez (BA)

O Ceará recebe o São Paulo neste sábado, 26, às 18h30min (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo entre Vovô e Tricolor, válido pela sexta rodada da Série A do Brasileirão, terá arbitragem de Anderson Daronco (Fifa), do Rio Grande do Sul.

No confronto, ele será auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Luanderson Lima dos Santos (BA). Marcio dos Santos Oliveira (AL) será o quarto árbitro. O VAR, por sua vez, ficará a cargo de Diego Pombo Lopez (BA).