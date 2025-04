Projeto de lei propõe título de Cidadão Cearense a Léo Condé, treinador do Ceará

Técnico do Vovô poderá receber título de Cidadão Cearense pelos feitos à frente do clube alvinegro

O projeto 300/2025, que conta com a assinatura de 32 deputados, seguirá para a análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), da Procuradoria da Alece e das comissões técnicas de mérito. Caso seja aprovado, o projeto de lei será encaminhado para votação no plenário.

Em sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), realizada nessa quinta-feira, 24, o deputado Carmelo Neto (PL) apresentou um projeto de lei que visa conceder o título de Cidadão Cearense ao mineiro Léo Condé, técnico do Ceará .

A justificativa do projeto defende a notoriedade do trabalho feito por Léo Condé no comando do Alvinegro de Porangabuçu, que teve seu ápice com o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, em 2024. Carmelo Neto ressalta a “destacada relevância e feitos para a comunidade cearense no âmbito esportivo” na atuação de Condé.

“Em 27 de junho de 2024, Léo Condé foi contratado pelo Ceará para comandar o clube na Série B, onde conquistou o acesso para a Série A de 2025, onde vem se destacando pelos bons resultados, boa relação com jogadores e torcedores, prestigiando e enaltecendo o futebol cearense a nível nacional, com especial destaque a nova participação da equipe na elite do futebol brasileiro”, diz um parágrafo do projeto de lei.