Sem Bruno Ferreira, mas com Pedro Henrique: Ceará embarca rumo a Salvador

A delegação do Ceará embarcou para Salvador no início da tarde deste domingo, 20, sem a presença do goleiro Bruno Ferreira. Por outro lado, o atacante Pedro Henrique viajou e volta ser opção para o técnico Léo Condé após lesão no joelho, sofrida no começo de março.

O goleiro Bruno Ferreira sentiu dores musculares na partida contra o Vasco na Arena Castelão. Na ocasião, ele foi substituído no segundo tempo por Fernando Miguel, que deve ser titular contra o Bahia. O meia Mugni, que era dúvida para o duelo por conta de uma pubalgia, embarcou com a delegação e está confirmado para o confronto.